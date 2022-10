Avenir de l'énergie en France : une concertation "grand public" lancée sur une plateforme

Pour autant, ses conclusions pourront-elles changer la stratégie gouvernementale qui vise à diminuer les consommations (sobriété et efficacité énergétique), et à décarboner la façon dont on génère l'électricité, avec les renouvelables et le nucléaire ? "Il y a des grands axes qui ont été brossés par le président Emmanuel Macron (...) mais il y a la question du comment, c’est ça qui est au cœur de cette concertation et il faut définir plus précisément la manière dont on va détailler cette politique", explique le ministère de la Transition énergétique.