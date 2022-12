La consommation d'électricité et de gaz en baisse ces dernières semaines en France

Concernant la consommation de gaz, SmartGRTgaz, le site où le gestionnaire du réseau de gaz partout en France - sauf dans le Sud-Ouest - publie ses données de consommation, montre que sur la période de décembre 2022, la consommation est en baisse par rapport à la même période en 2021 alors même que la température moyenne était plus basse cette année. Elle était de 6,4°C en 2021 contre 2,6°C en 2022.

La France a brûlé 10,5% de gaz en moins depuis le 1er août, par rapport à la même période en 2018 et en prenant compte du climat plus doux en novembre, selon le gestionnaire des gazoducs français. La sobriété serait encore plus marquée en réalité puisque si l'on exclut la consommation des centrales électriques à gaz, qui tournent en plein régime pour compenser l'arrêt de réacteurs nucléaires, la baisse observée pour la France est de 16,9%.

"Cette baisse résulte d’une réduction significative des consommations des distributions publiques et des grands industriels", indique une note de GRTgaz qui accompagne le tableau. La consommation des clients raccordés aux réseaux de distribution a baissé de 14,1% et celle des grands industriels raccordés au réseau de transport a baissé de 21,7%.