La consommation de gaz en recul de 10,5% depuis août

En données corrigées du climat, la baisse observée résulte d'un recul de la consommation des clients raccordés aux réseaux de distribution (-14,1%) et plus encore d'une moindre consommation de gaz des grands industriels raccordés au réseau de transport (-22,1%), selon les chiffres de GRTgaz arrêtés au 11 décembre. Selon GRTgaz, la chimie (-25%), le raffinage/pétrochimie (-33%), l’agro-alimentaire (-17%) et la métallurgie (-27%) sont les secteurs qui ont "le plus contribué" à la baisse de la consommation industrielle, entre le 1er août et le 11 décembre.

Ce recul, en touchant "toutes les catégories de consommateurs, résidentiels, tertiaires et industriels (...), reflète un changement de comportement des consommateurs" dans le sens d'une sobriété choisie, estime GRTgaz. Mais ces chiffres révèlent aussi "probablement une sobriété un peu subie en raison d''effet prix' très importants qui font que des industriels ont baissé leur production, voire arrêté certains sites", a expliqué à l'AFP le directeur général de GRTGaz Thierry Trouvé.