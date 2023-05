Énergie : les litiges liés aux prix ont explosé selon le Médiateur

En moyenne, 75 litiges ont été reçus en 2022 pour 100.000 contrats résidentiels. Les fournisseurs les plus contestés sont Mint Energie (856 litiges pour 100.000 contrats), Elmy qui a racheté GreenYellow (598), et Ohm Énergie (536). L'organisme cite même le nom de plusieurs groupes qui écopent d'un "carton rouge" pour des "pratiques ne respectant pas les consommateurs" : Ohm Énergie et Mint Énergie à nouveau, mais aussi Gaz de Bordeaux, Mega Énergie et Wekiwi.

Parmi les "mauvaises pratiques" les plus fréquentes l'an passé, le Médiateur de l'énergie dénonce notamment un manque de transparence : des offres de fourniture dont les prix étaient "non connus au moment où l'énergie était consommée". Par ailleurs, certains fournisseurs comme Gaz de Bordeaux ont refusé de commercialiser des contrats de fourniture de gaz qui auraient permis à leurs clients de bénéficier du bouclier tarifaire, le dispositif de soutien gouvernemental. "Ceux qui résidaient dans la zone de desserte historique de ce fournisseur, et dont le contrat arrivait à échéance, ont donc été confrontés à des hausses de prix très importantes, sans pouvoir souscrire de contrat avec un autre fournisseur de gaz", déplore-t-il dans un communiqué.

Plusieurs fournisseurs ont aussi modifié des contrats en cours et indiqué aux clients de l'augmentation de leurs tarifs, "mais de façon insuffisamment transparente et compréhensible". Dernière pratique repérée : des prix qui flambent "peu après la souscription d’offres à des prix particulièrement attractifs". Le fournisseur Ohm Énergie a ainsi informé ses acheteurs, "parfois quelques semaines seulement après la souscription de leur contrat", d'une hausse de tarifs.