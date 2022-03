Renforcement de MaPrimeRénov’ pour les chaudières à gaz et au fioul : à quel montant avez-vous droit ?

"Le gouvernement a décidé d’augmenter de 1000 euros à partir du 15 avril prochain, et jusqu’à la fin de l’année 2022, les aides MaPrimeRénov’ accordées pour l’installation d’un système de chauffage vertueux" et ainsi de réduire la dépendance du pays aux importations d’énergies fossiles, a-t-elle affirmé.

"En cumulant les aides MaPrimeRénov’ et les certificats d’économie d’énergie (CEE) il sera ainsi plus avantageux pour les ménages les plus modestes de choisir une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse et de se passer du gaz", a précisé la ministre. Concrètement, cette prime, cumulée avec les CEE, peut atteindre jusqu’à 9000 euros pour remplacer votre chaudière au gaz par une pompe à chaleur, par exemple, contre 8000 euros auparavant.