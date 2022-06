Énergies : pourquoi le risque de pénuries pour cet hiver est réel

En cause, la période de transition actuelle, qui implique que certains moyens de production d'énergies fossiles - comme le charbon ou le fuel - sont fermés, que certaines centrales nucléaires sont en maintenance, donc indisponibles, et que des nouveaux moyens de production prennent du retard. C'est le cas notamment de la construction du site de Flamanville ou de celle d'éoliennes offshore dont les chantiers prennent plus de temps que prévu.

Or cette année, d'autres variables s'ajoutent à cette situation et font craindre de véritables situations de pénurie énergétique. Tout d'abord, la guerre en Ukraine et l'arrêt de livraisons de gaz à la France par la Russie a rendu incertain l'approvisionnement de cette énergie. D'autre part, des problèmes de corrosion qui ont touché les centrales nucléaires ont réduit la production électrique nucléaire. D'autant que les maintenances prévues pour un parc vieillissant ont pris du retard durant les confinements liés à la crise sanitaire, rendant encore plus de centrales indisponibles. Sans compter le récent pic de chaleur, qui a impacté les stocks d'énergie à la marge.

"Notre vigilance est d'autant plus renforcée sur l'hiver à venir", alerte donc RTE, qui rejoint l'appel à la sobriété énergétique lancée par EDF, Total et Engie. Depuis plusieurs mois, de nombres mesures sont, par conséquent, mises en place pour renforcer l'approvisionnement en électricité pour la saison qui arrive, et dont la demande dépendra aussi de facteurs météorologiques.