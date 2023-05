ENQUÊTE - Agro-alimentaire : les poulaillers géants se multiplient et inquiètent

En France, si 1.7 million de tonnes de volailles sont consommées par an, la moitié vient de l'étranger. Le maire de Sergines, André Pitou, qui a autorisé le permis de construire, voit dans cette implantation une opportunité pour sa commune. Dans le village voisin, ce sont les ressources en eau qui préoccupent les habitants, puisque le poulailler géant devrait en prélever une partie. Or les réserves sont déjà basses, et l'élevage est une activité gourmande.