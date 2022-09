La pratique de la "shrinkflation" épinglée par Foodwatch est-elle légale ?

Si la pratique est ancienne, elle est largement adoptée en période d’inflation. Ce qui est on ne peut plus d’actualité puisqu’en juillet, l’Insee évaluait l’augmentation des prix à la consommation à 6,1% en un an. Pour autant, elle est parfaitement légale. Du moins, la shrinkflation échappe au droit de la consommation en vigueur. En effet, comme le rappelait Camille Dorioz -qui a mené l’enquête pour Foodwatch - à Charlie Hebdo en mars dernier, le produit appartient aux marques. Ces dernières font donc "ce qu’elles veulent avec" et n’ont aucune obligation d’informer le consommateur.