ENQUÊTE - "Indice de réparabilité" : peut-on vraiment s'y fier ?

Dans ces deux cas, l’indice attribué par le constructeur apparaît surévalué. Il repose sur cinq critères principaux, dont la notice technique, la facilité de démontage, la disponibilité et le prix des pièces détachées. Or, tous sont à égalité, ce qui fausse la note finale selon les associations de consommateurs. "En réalité, quand on prend le seul critère de la disponibilité des pièces détachées, la note ne dépasse pas 4,8", explique le président d'UFC-Que Choisir à propos des smartphones, notés en moyenne 7/10. "Au moment de le faire réparer, il y a un risque de ne pas trouver les pièces", conclut-il, "donc on voit bien que cet indice peut décevoir, parce qu'il a été mal construit".