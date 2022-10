ENQUÊTE - Inflation : la bataille des supermarchés "discount" pour rester les moins chers

C'est un rituel hebdomadaire pour le spécialiste allemand du discount Aldi : l'inauguration d'un nouveau magasin à l'enseigne de la chaîne, cette fois-ci en plein centre-ville de Lyon, comme on peut le voir dans l'enquête de TF1 ci-dessus. D'une superficie de 400 m² seulement, mais avec des prix insolemment bas : des machines à café de marque pour 19 euros, ou des fruits et légumes à moins de 1 euro. Le tout dans un décor flambant neuf, plutôt inhabituel pour ce genre d'enseignes, jusque-là cantonnées aux zones commerciales périphériques. Aldi veut décomplexer les consommateurs des grandes villes. Et ce matin-là, comme l'a constaté notre équipe, l'opération séduction semble fonctionner.