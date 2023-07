ENQUÊTE - Les dessous du thé glacé industriel : de l'eau, beaucoup de sucre, mais souvent très peu de thé

Sur le marché, d'autres marques misent au contraire sur une recette plus saine. L'équipe du reportage en tête d'article a visité les usines de Jomo, marque de thé bio fabriqué en France. "On n'utilise pas d'édulcorant, pas de conservateur, et pas d'arome artificiel. En fait, on a retiré tous les ingrédients qui font peur", assure Maximilien Ple, le fondateur de la marque.

"C'est une liste très courte d'ingrédients : de l'eau, de l'infusion d'hibiscus et de thé blanc, de la purée de pêche, et c'est tout", détaille Nadine Thimoléon, responsable de la recherche et développement chez Jomo, qui ajoute que la boisson est sucrée par "un jus de raisin". Mais cette recette plus vertueuse a un prix : 2,50 euros la bouteille de 350 ml, soit en moyenne trois fois plus cher que la concurrence.