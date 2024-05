ENQUÊTE - "Made in France" : un produit sur cinq affiche une mention trompeuse

La Répression des fraudes a publié son bilan pour l'année 2023. Parmi les manquements qu'elle a pu relever, certains concernent la fameuse mention "Made in France". Certaines règles permettent aux industriels d'utiliser le drapeau tricolore, même si le produit n'est pas 100 % français.

Drapeau tricolore, fabrication française, "Made in France". Des mentions ou logos que l'on voit souvent sur une étiquette, censés séduire le consommateur à acheter un produit français plutôt que sa version chinoise. L'apposition d'un marquage d'origine n'est pas obligatoire pour les produits non alimentaires. En revanche, dès lors qu'un article arbore une telle mention, les professionnels peuvent encourir des poursuites pour pratique commerciale trompeuse si elle est usurpée. L'estampille "fabriqué en France" est-elle pour autant vraiment fiable ?

C'est le cas de cet ours baptisé Gaston. Un prénom français très classique, et une étiquette qui finit de nous convaincre. "Vous voyez, sur l'étiquette, on a fait une petite icône. Chacun a ses petites icônes, donc on a marqué le lieu de design et de création des produits", explique au micro de TF1 Jérôme Duchemin, président fondateur de Pioupiou et Merveilles. En revanche, il n'y a aucune mention du lieu de fabrication. Et pour cause, cette peluche vient en réalité de Chine.

Des logos trompeurs ?

Pourquoi dire aux consommateurs que cet ours est alors fait en France ? "Ce qui nous permet d'afficher "Fabrication Française" sur cette peluche, ce que l'on a une des étapes la plus importante qui est faite en France", détaille Jérôme Duchemin. En l'occurrence, il s'agit de l'opération de bourrage de la peluche, sans lequel elle n'aurait pas sa forme définitive.

Tout cela est légal, grâce à un texte encadrant le "Made in France" qui est extrêmement vague. Celui-ci comprend la mention suivante : "Une marchandise est considérée comme originaire du pays où elle a subi sa dernière [...] transformation substantielle économiquement justifiée". Une définition floue qui ouvre la porte à de nombreuses tromperies quant au lieu de fabrication des objets "français". La preuve, puisque sur plus de 1500 produits se disant français et contrôlés par la Répression des fraudes, un sur cinq présente une anomalie. Soit il n'est pas totalement français, soit dans le pire des cas, il ne l'est pas du tout.

Pour plus de transparence, une certification a donc été créée. Il s'agit d'"Origine France Garantie", qui a des règles d'obtention beaucoup plus strictes que l'estampille autoproclamée "fabriqué en France". "Nous on a un niveau d'exigences qui est beaucoup plus élevé puisque toutes les opérations de fabrication doivent avoir été prises sur le territoire français", affirme son Président. Avant de faire ses achats, il est donc nécessaire de bien tout vérifier. Un simple logo tricolore peut finalement être synonyme de fabrication chinoise.