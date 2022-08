ENQUÊTE TF1 - Qualité, provenance... Que valent les vêtements achetés sur les marchés ?

Comment ne pas se faire avoir ? Pour Catherine Dauriac, experte en mode, il faut regarder de très près les étiquettes de composition. Elles sont obligatoires en Europe. "Ici, la collection annonce ‘collection soie, foulard soie’ et quand on regarde l’étiquette, on s’aperçoit qu’il y a effectivement de la soie mais à 25% et 75% de viscose, qui est une matière artificielle. C’est quand même une façon d’un peu tromper le client parce que c’est bien annoncé collection soie", accuse-t-elle.