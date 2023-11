ENQUÊTE - Vente en ligne, uberisation : le client est-il toujours roi à l'ère du numérique ?

Ce qui manque tout d'abord, c'est le contact humain. Au supermarché, on enregistre ses achats comme le faisaient il y a peu les caissiers. Les billets de train sont achetés en ligne ou sur une machine à la gare. Et dans les aéroports, on s'enregistre soi-même, quitte à être parfois saisi de panique. La plupart de ces opérations ne sont pas si simples, comme on le constate dans le reportage de TF1 en tête de cet article.