ENQUÊTE - Grande distribution : qui sont les vrais gagnants des "promos" ?

Premier cas de figure : les marques "distributeur", qui sont la spécialité de Lidl, dont notre équipe a visité un magasin. Le directeur vient de recevoir ses nouveaux prospectus. Il doit modifier les prix de 350 produits, et mettre en avant les rabais. Biscuits, huile de tournesol, yaourts, ces rabais, il ne les a pas choisis lui-même. Tout se passe bien avant la mise en rayon, au siège de l'entreprise. Le directeur et son équipe commerciale s'y prennent au moins deux mois à l'avance, pour pouvoir prévenir les fournisseurs. "On sait que ça va accélérer les ventes", nous explique Camelia Nasr, cheffe de projet Promotions de Lidl, ce qui implique "beaucoup plus de quantité à produire".