ENQUÊTE - Produits locaux : le nouveau filon des supermarchés

On connaît Bordeaux pour ses vins et ses cannelés, mais beaucoup moins pour ce petit nouveau découvert au rayon frais : le beurre de Bordeaux. Le prix est de 4,95 euros pour ce beurre artisanal, produit avec, comme le proclame son emballage "un double travail en baratte". C’est 50 % plus cher que le beurre d’une grande marque nationale à 3,25 euros, alors qu'il faut compter 2,94 euros pour le beurre bio, et 1,99 pour le 1er prix.