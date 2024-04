VIDÉO - Carafes filtrantes ou osmoseurs : faut-il à tout prix filtrer l'eau du robinet ?

En France, au moins un foyer sur cinq filtres l'eau du robinet. De nombreux dispositifs sont disponibles dans le commerce, à des prix plus ou moins élevés. Mais faut-il vraiment à tout prix filtrer l’eau du robinet ?

Pour beaucoup de personnes, c'est un geste anodin. Mais pour Ntoyi, boire de l'eau du robinet est devenu quasiment impossible. "C'est un goût un peu chloré, ce n'est pas un goût que j'apprécie", explique au micro de TF1 ce jeune homme qui vit au Mans. Comme de nombreux Français, il a choisi d'acheter une carafe filtrante pour 65 €. Et il change de filtre chaque mois pour six euros. "J’ai moins l’impression de boire un médicament, c’est un goût plus neutre, plus doux", savoure Ntoyi.

Je ne fais pas confiance à la qualité de l’eau du robinet Lionel, qui a investi dans un osmoseur

Pour un filtrage plus performant, Lionel a, quant à lui, opté pour l’osmoseur. "Je ne fais pas confiance à la qualité de l’eau du robinet, je sais qu’il y a des choses qui sont filtrées, mais aussi des choses qui ne le sont pas", explique-t-il dans le reportage du 20H en tête de cet article. Pour 800 euros, il s'est procuré cet appareil qui se place directement sous l'évier, et qui filtre l'eau grâce à une membrane poreuse. Une façon de se débarrasser du chlore, des métaux lourds, mais aussi de certains pesticides, des résidus de plastique et de médicaments.

Si le prix de l'appareil peut rebuter, Alexis Destombes, un ingénieur qui vend une dizaine d'osmoseurs par jour à partir de 200 euros, a fait le calcul pour ceux qui achètent de l'eau en bouteille. "Pour une famille de quatre personnes qui boit chacun 1,5 litre d'eau par jour, on arrive à 530 euros par an", estime-t-il.

Même si, en France, l'eau du robinet est de bonne qualité et potable, au moins un foyer sur cinq a choisi de la filtrer. Ce geste est-il vraiment nécessaire, surtout quand on sait que c'est l’un des produits les plus surveillés dans l'Hexagone avec 30 millions d’analyses chaque année ? En général, pas vraiment, mais "il peut y avoir des épisodes de pollution industrielle ou agricole, où on va relever dans l’eau des polluants à dose plus élevée que la normale. Et là, c’est important de commencer à filtrer", explique Esther Delbourg, économiste de l’eau.