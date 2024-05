ENQUÊTE - Conso : plébiscitées, les barres protéinées sont-elles vraiment indispensables ?

Les barres protéinées promettent énergie et prise de muscles. Les Français sont nombreux à les consommer comme encas dans la journée. Mais elles ne sont pas forcément bonnes pour la santé, et coûtent relativement cher, a constaté le 20H de TF1.

Avant d’aller travailler, c'est au pas de course que Marine attrape dans son placard des barres protéinées, comme on le voit dans le reportage ci-dessus. La jeune femme peut en manger jusqu’à quatre par semaine. C'est pour elle une petite douceur qui l'empêche de grignoter entre deux repas, estime la jeune femme, et remplace ses anciens petits-déjeuners très sucrés.

Loin des salles de sport

Nous les pensions réservées aux sportifs, particulièrement à ceux qui souhaitent de très gros bras. Mais les barres aux protéines, molécules essentielles à nos muscles, sont dévorées par de plus en plus de Français, souvent bien éloignés de toute salle de sport. Sur leurs sites internet, les grandes marques s'adressent désormais à tout le monde. Dans les supermarchés, les rayons de barres protéinées ont pris de l'ampleur, et changé d'apparence, avec des emballages plus colorés. Les prix sont encore un peu élevés, 2 euros la barre en moyenne. Il n’y a pas de quoi ralentir le marché, qui a bondi de 25% en 2022.

En moyenne, une femme adulte a besoin de 50 grammes de protéines par jour, et un homme de 65 grammes. Selon la nutritionniste rencontrée par notre équipe, une alimentation équilibrée suffit à répondre à ces besoins. Présentes dans la viande, le poisson, les œufs ou le fromage blanc, les protéines nécessaires auront été consommées dans la journée. Quant aux barres protéinées, explique Isabelle Rigaud, elles contiennent des substances indésirables, comme des stabilisants, des émulsifiants, et surtout beaucoup de sucre.

"Ce sont des bombes énergétiques", souligne-t-elle, et qui ne sont pas indispensables "au commun des mortels". Elle recommande d'ailleurs de les cuisiner soi-même. Avec des ingrédients très basiques, comme des flocons d'avoine, des amandes ou du lait, on peut obtenir des barres efficaces et délicieuses, pour moitié moins cher que dans le commerce.