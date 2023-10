ENQUÊTE - Conso : les produits "garantis à vie" le sont-ils vraiment ?

C'est bien connu, ils nous lâchent toujours au pire moment. Souvent, nos appareils électriques tombent en panne bien plus tôt que prévu. Nos appareils semblent aujourd'hui s'abîmer beaucoup plus vite qu'autrefois, et nous font consommer toujours plus, comme on le constate dans le reportage du 20H en tête de cet article.