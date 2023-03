ENQUÊTE - Fraude : la moitié des miels importés en France sont frelatés

"Là où il y a beaucoup d’argent à faire, on a énormément de filous qui ont développé une technologie qui permettait que les miels frauduleux passent sous les radars", nous explique la directrice de l'information de Food Watch, une ONG de défense des consommateurs. Ils n'étaient "jamais repérés", poursuit Ingrid Kragle, "ni par les autorités de contrôle, ni même par les laboratoires qui travaillent pour les miels de marque".

Le miel pur a un prix, et réclame un savoir-faire. C'est ce que nous rappelle Yannick Pertrot. Outre ses heures de travail, cet apiculteur des Yvelines investit 16.000 euros par an, pour seulement 80 ruches. Alors, pour être sûr que votre pot de miel en est un, méfiez-vous des prix trop bas, et privilégiez l’achat direct aux apiculteurs.