ENQUÊTE - Les glaces artisanales de vos vacances n'en ont souvent que le nom

Direction le glacier le plus proche, en caméra caché, pour lui poser la question. "Ce sont des glaces artisanales sans colorant et 100% naturelle", nous indique la vendeuse. La formule fait son effet, sauf qu’en réalité, il est impossible de le vérifier. Cette mention n’a rien d’officielle et n’est soumise à aucune obligation. Les glaces vendues dans cette boutique, par exemple, ne sont pas fabriquées sur place et viennent en fait d’un fournisseur situé à 300 kilomètres de là. "C’est notre associé. Il est à Dieppe (Seine-Maritime) pendant l’été. C’est un artisan", prétend la jeune femme.

En réalité, le "fait maison" ne répond à aucun cahier des charges. La seule obligation concerne la mention "artisanale" : le mélange doit dans ce cas être réalisé à partir de produits frais. Mais bien souvent, ce sont des préparations industrielles qu'on vous propose. Appelées "premix", elles contiennent une longue liste d'ingrédients, "lait écrémé, saccharose, crème, dextrose et, évidemment, des stabilisants", énumère Gérard Cabiron, dans le reportage vidéo. Pour cet artisan glacier et meilleur ouvrier de France, c'est l'ennemi numéro un. "Il ne faut pas se leurrer, il y a énormément de faiseurs de glaces qui travaillent avec ce genre de produits, notamment sur les bords de plage", constate-t-il.