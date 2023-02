ENQUÊTE - Plats pour bébés : pourquoi sont-ils si chers ?

Dans la filière de la nourriture pour bébé, le bio s'impose de plus en plus, et les parents semblent prêts à mettre la main au porte-monnaie pour ce type de produits, encore plus coûteux. Une usine du Sud-Ouest visitée par notre équipe en a fait sa spécialité. Les petits pois bio utilisés pour la purée, par exemple, coûtent deux fois plus cher. L'industriel a donc choisi de réduire les coûts d'emballage au minimum, pour maintenir le produit à un prix abordable.