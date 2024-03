ENQUÊTE - Pourquoi les produits d'hygiène sont-ils plus chers en France que chez nos voisins européens ?

La loi Egalim a mis fin aux super-promos des grandes surfaces sur les produits d'hygiène et d'entretien. Désormais, les consommateurs doivent donc les payer au juste prix. Et la facture s'avère bien plus salée dans les rayons français que chez nos voisins européens.

Terminé les -50, -60, voire -70% dans les rayons de bien-être ou d'entretien. Depuis le 1ᵉʳ mars, la loi Egalim interdit à la grande distribution la mise en place de "super-promos" en rayon sur les articles de droguerie, de parfumerie et d'hygiène. Résultat : les prix en rayons sont bien plus élevés, et les ventes de shampoing, savon et autres lessives ont chuté de 13% ces dernières semaines. Il faut dire que les tarifs indiqués sont bien supérieurs à ceux pratiqués chez nos voisins européens.

Le 9 mars dernier dans Ouest-France le patron des Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, avait ainsi fustigé la fin des super promos assurant qu'on "se retrouve avec des produits d'hygiène et d'entretien qui coûtent 20% plus chers en France qu'en Allemagne alors qu'ils sont fabriqués le même jour, dans la même usine". Pourquoi une telle différence ? Le 20H de TF1 s'est penché sur la question.

Des prix jusqu'à 42% moins chers en Allemagne

Pour vérifier ces écarts de prix, il suffit de traverser la frontière allemande, à dix minutes de Strasbourg. De nombreux Alsaciens se rendent régulièrement dans la commune de Kehl, dans le land de Bade-Wurtemberg. Et le constat est sans appel. Un consommateur français montre, dans le reportage en tête de cet article, un paquet de huit rasoirs. "Ici, je le paie 18 euros, et chez moi à Strasbourg, je paie 27 euros", assure-t-il.

Autres exemples : le même dentifrice vendu 2,27 euros en France contre 1,75 euro en Allemagne, soit 23% moins cher, ou encore une mousse à raser à 6,04 euros en France contre... 3,95 euros en Allemagne. Soit 35% de moins. L'écart de prix est encore plus important sur des couches, vendues 42% moins chers chez notre voisin (12,92 euros dans l'Hexagone et 7,45 euros en Allemagne).

TF1

Contactées par TF1, les marques invoquent tout d'abord les coûts de transport qui peuvent être plus élevés pour la France, car de nombreux produits d'hygiène sont en réalité fabriqués chez nos voisins européens, principalement en Allemagne et au Royaume-Uni. Les industriels pointent également les marges de la grande distribution. "Nous rappelons que le prix en rayon est à la seule discrétion des distributeurs et dépend de leurs stratégies commerciales", assure ainsi Procter & Gamble France, propriétaire de Pampers, Ariel ou encore Head & Shoulders.

Pour le spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvers, cet écart s'explique surtout par une particularité de la France, championne de la promotion en Europe, ce que les marques prennent en compte dans leurs tarifs. "Les grosses promotions que l'on voit, parfois moins 50, moins 60, moins 70%, elles sont financées par les prix pratiqués le reste du temps, et ce prix le reste du temps, il est très élevé pour payer la promotion sur quelques semaines de l'année et c'est ça qui explique que les prix sont plus chers en France qu'en Allemagne", assure-t-il.

Les grosses promotions étant désormais interdites, les industriels vont-ils baisser leurs tarifs ? Pour le moment, la question n'est pas sur la table. Une stratégie risquée, car en attendant, ces grands groupes pourraient perdre des parts de marché au profit des marques de distributeurs et des enseignes de discount. Pour les lessives par exemple, la marque du magasin dans lequel s'est rendu TF1 est, en moyenne, 54% moins cher que celle de la grande marque.