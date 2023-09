Entretenir sa machine à laver : quelques astuces simples pour lui assurer longévité

Le filtre doit être vidé et nettoyé régulièrement. Si vous ne le faites pas, votre machine à laver finit par se boucher. Pourquoi ? Parce que le filtre qui se situe à l'arrière de l'appareil récupère les résidus issus de votre linge. Pour le nettoyer, commencez par placer une bassine en dessous du filtre. Dévissez-le avec délicatesse (mais pas en totalité) et laissez s'évacuer l'eau qui était restée dans la machine. Quand il y en a plus, vous pouvez le retirer. Nettoyez-le avec du vinaigre blanc et de l'eau légèrement tiède afin de retirer les résidus et autres saletés. N'oubliez pas de nettoyer également le conduit. Il ne vous reste plus qu'à le revisser !