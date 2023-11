Entretenir sa maison : pourquoi vous allez adorer le savon d'Alep

Le savon d’Alep est indiqué notamment pour les personnes qui ont la peau sensible ou irritée. Il nettoie, détache et dégraisse tout en respectant les couleurs de vos vêtements et sans abîmer les fibres. D'ailleurs, concocter sa propre lessive au savon d'Alep est d'une simplicité enfantine. Il vous faut simplement l'ajouter à du bicarbonate de soude. On râpe le bloc, on dilue les copeaux dans de l'eau chaude et on ajoute le bicarbonate de soude. On mélange jusqu'à obtenir une texture liquide. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle pour parfumer votre linge. Quand la lessive est bien liquide, vous pouvez la verser dans un récipient pour la conserver.