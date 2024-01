Entretenir un pull en cachemire : les principes de bases à connaître

Le cachemire est un superhéros textile, trois fois plus chaud que la laine de mouton. C'est un allié de taille pour résister aux températures les plus extrêmes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, son entretien n'est pas difficile.

Lorsque les premiers frimas de l'hiver apparaissent, on sort les pulls en laine pour nous apporter chaleur et réconfort. Parmi les laines nobles, on retrouve le cachemire. Douce, soyeuse, confortable et durable, cette matière est très prisée. Évidemment, on veut en prendre soin pour le garder le plus longtemps possible. On vous explique comment le laver et l'entretenir.

Un lavage régulier

Le cachemire adore l'eau, il en a même besoin. Chaque lavage est une petite renaissance pour la fibre. Elle va se contracter et reprendre sa forme et sa place au moment du séchage. Il est donc conseillé de laver souvent un pull en cachemire afin de garder un vêtement souple et en plus, on va éliminer les bouloches.

Un lavage à l'eau froide

Comme l'alpaga ou le mohair, le cachemire se lave à froid. En machine, on choisit un programme à 20 degrés au maximum. Il est conseillé de glisser le vêtement dans une housse ou une taie d'oreiller fermée par un élastique pour ne pas l'abîmer ou le déformer. On utilise une lessive spéciale laine et on bannit les adoucissants. Un pull en cachemire est suffisamment doux ! Pour un lavage à la main, on trempe rapidement le pull dans de l'eau froide avec une petite dose de lessive ou un shampoing doux. On le tapote, on malaxe et on le rince. Surtout, on ne le frictionne pas, car on endommagerait les fibres.

Un essorage doux et un séchage à plat

En machine, on programme un essorage à 400 tours par minute. L'essorage doit être doux pour ne pas feutrer le vêtement. Dans le cas d'un lavage à la main, on ne tord jamais un pull en cachemire. Pour se débarrasser de l'excès d'eau, on le place dans une serviette de bain et on tamponne. Pour sécher un pull en cachemire, on le dépose sur une serviette en coton, à plat et à l'abri de la lumière du soleil et d'une source de chaleur.

Faut-il repasser un pull en cachemire ?

Si le séchage à plat a bien été réalisé, logiquement, il n'est pas nécessaire de repasser le vêtement. Si l'occasion se présente, il est fortement conseillé de retourner le pull et de le repasser à l'envers. Par ailleurs, on place un linge propre et légèrement humide entre le vêtement et le fer pour protéger les fibres. L'idéal est d'utiliser une centrale à vapeur pour défroisser un pull en cachemire en toute sécurité.