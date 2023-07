Comment bien nettoyer son aquarium ?

Chaque semaine, on procède aux vérifications de la qualité de l'eau avec des tests pH, nitrites et ammoniaque. Un dérèglement peut rapidement entraîner l'empoisonnement et la mort des poissons. La meilleure façon de résoudre ce problème est le renouvellement de l'eau (ou le remplacement d'un système de filtration défectueux).

On réalise également le nettoyage des parois internes et du fond de la cuve à l'aide d'un racle-vitre et d'un siphon cloche pour l'aspiration. Cet outil servira aussi au remplacement d'environ 20 % du volume d'eau, en veillant à fournir une eau à la même température pour ne pas stresser les poissons.