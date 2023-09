Le sel d'oseille, un allié naturel pour un intérieur impeccable

C’est un composant naturel issu des racines des plantes de la famille des oxalis (betteraves et rhubarbes notamment). Cristalline et inodore, cette poudre peut s'utiliser pour rénover un meuble en bois. En effet, le sel d'oseille a pour particularité d'être un blanchisseur naturel et il s'utilise sur toutes les essences, même les plus foncées et les plus exotiques. Pour donner une nouvelle vie à vos meubles, commencez par le mélanger avec de l'eau et appliquez-le avec une éponge. Laissez agir le mélange pendant deux heures puis rincez abondamment avec de l'eau chaude et un linge propre. Après 24 heures, vous pourrez admirer la nouvelle allure de votre meuble.