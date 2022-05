Une solution pour voyager écolo en France et en Europe

Les transports et la nature ne font pas bon ménage. En France, le déplacement de produits ou d’humains reste l’activité qui émet le plus d’émissions de gaz à effet de serre (GES) avec environ 31 % du total. Depuis 1990, ces émissions ont bondi de presque 10 %. Et encore, ces chiffres ne tiennent pas compte des émissions liées à la fabrication des véhicules ou à l’élaboration des carburants.

Outre l’aérien, mauvais élève hors catégorie ou le trafic maritime qui ne fait pas beaucoup mieux, la quasi-totalité des émissions de ce secteur (94 %) incombe au transport routier. En cause, la combustion des carburants représentant pas moins de 97 % des émissions de dioxyde de carbone (CO2) induites par le secteur. Pire, la circulation continue de progresser et l’amélioration de la performance environnementale des véhicules ne permet toujours pas de la compenser. Le point noir demeure les voitures particulières. Très utilisées par les ménages, qui en disposent souvent plus d’une par logement notamment dans les villes périphériques, elles concentrent à elles seules plus de la moitié (51 %) des émissions du secteur des transports.

Mais pour beaucoup d’entre vous, difficile de faire autrement. En France, le réseau ferré a perdu près de 13 000 kilomètres depuis la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de dessertes régionales ont été rayées de la carte, réduisant le maillage du territoire. Traverser la France sans passer par Paris peut devenir un parcours du combattant. Encore en formation à l’ESCP Europe, Hugo Bazin (responsable marketing) et Simon Robain (analyste de données) en prennent conscience : "Nos familles vivent dispatchées en France périphérique dans des villes peu desservies. Sans véhicule particulier, très difficile d’y arriver" raconte le premier. En 2016, les deux entrepreneurs imaginent Tictactrip pour faciliter nos voyages en protégeant la planète.