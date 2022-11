Éco-Score pour les vêtements : comment fonctionne ce nouveau label ?

Nous mettons également en place des contrôles sur la rigueur des données entrées concernant les conditions de fabrication. Nous ne vérifions pas tout, mais nous ne laissons pas faire non plus. Pour l'instant, nous avons prévu deux dispositifs avec des contrôles de cohérence sur la plateforme pour vérifier que, par exemple, les taux de consommation d'énergie pour la fabrication d'un vêtement n'est pas délirant, et on a prévu des contrôles inopinés beaucoup plus approfondis où on va demander les preuves de leurs affirmations aux entreprises. Ces contrôles ne seront toutefois pas mis en place tout de suite, car nous sommes une jeune entreprise et que nous travaillons dans une logique de confiance.

L'important pour nous désormais est de convaincre un maximum de marques de mettre en place cet Éco-Score. L'enjeu est aussi de pousser les marques à publier leur empreinte quelle qu'elle soit, parce que, pour nous, la note n'est pas un problème, on regarde surtout ce que l'entreprise va mettre en place pour réduire cette note et c'est là l'enjeu de cet Éco-Score.