Dans les magasins, des tickets de caisse dématérialisés sans données personnelles

En 2019, alors qu’il étudie encore l’ingénierie en informatique et statistiques, Jordan Chemouhoum s’inquiète du devenir des tickets de caisse : "On a vainement cherché des solutions à la fin du morceau de papier et ce vide nous a motivé". Avec son associé, il crée dans la foulée Noticia pour imaginer une solution fluide et non-intrusive pour le consommateur : "Nous proposons de dématérialiser les tickets de caisse en scannant un QR code. Vous arrivez en caisse, scannez vos articles, payez et le commerçant génère un QR code que vous n’avez plus qu’à prendre en photo avec votre smartphone. Noticia ne modifie en rien le parcours d’achat du client, ni le processus d’encaissement du commerçant."

Sensible aux données personnelles, l’entrepreneur a travaillé d’arrache-pied pour contourner ce problème : "Une fois le code scanné, une page s’ouvre dans votre navigateur. Le ticket s’affiche, vous pouvez le télécharger en PDF ou vous l’envoyer par mail. Si vous créez un compte sur notre site, étape non-obligatoire mais indispensable si vous ne possédez pas de smartphone, vous retrouverez l’ensemble de vos tickets sur votre compte sur n’importe quel support (ordinateur, tablette, etc.)."

De son côté, le commerçant n’a rien à faire. Il doit juste donner cinq petites minutes de son temps pour que l’équipe de Noticia installe le système dans la caisse. "Il s’agit d’un petit logiciel qui récupère le ticket et l’envoie sur le serveur. Il faut le paramétrer en fonction du système qui gère la caisse. Le QR code s’affiche sur le support le plus adapté au dispositif (support fixe, afficheur client, autre). Il contient des instructions lues par le smartphone du client pour la collecte du ticket dématérialisé", décrit Jordan Chemouhoum. L’entrepreneur précise que l’installation reste gratuite pour en donner l’accès au plus grand nombre de commerces. "Nous proposons juste en option payante des fonctionnalités pour diffuser des promotions ou des images pour permettre aux clients de donner leur avis sous le ticket de caisse", ajoute le jeune ingénieur.