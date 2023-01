Une tomate française produite hors saison pollue-t-elle autant qu'une tomate venue d'Afrique du Sud ?

La source de cette information est un message mis en ligne il y a une semaine sur LinkedIn par Gautier Avril. Directeur des Nouvelles Technologies d'une entreprise spécialisée dans l'efficacité énergétique, il précise dans sa publication l'ensemble de ses sources. Pour en arriver à ses conclusions, il faut commencer par évaluer l'impact sur l'environnement de la production d'une tomate sous serre. Pour ce faire, rien de mieux que se tourner vers Agribalyse, ce portail de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Dans les données disponibles en ligne, on lit que la production d'une tomate conventionnelle sous une serre chauffée est, en moyenne, de 2,36 kg de CO2 par kg de tomate. Soit, une production 15 fois plus polluante que celle d'une tomate cultivée en saison, sur un sol non-chauffé (0,16 kg de CO2 émis pour chaque kg de tomates, toujours selon la même source).