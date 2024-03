Comment augmenter instantanément votre salaire ou votre pension de retraite ?

L’inflation affecte le budget des ménages Français qui cherchent en retour à augmenter leur salaire ou leur pension de retraite. Se créer des revenus complémentaires est donc une solution pour améliorer le quotidien. Avec le placement SCPI, des dizaines de milliers de Français reçoivent aujourd’hui une rente de quelques centaines à quelques milliers d’euros par mois pour augmenter leurs revenus.

La crise de l’inflation a provoqué une crise de la consommation en France. Les gens font attention à leur budget et ce même dans les catégories les plus aisées. Les Français ont donc tout intérêt à augmenter leur salaire ou leur pension de retraite.

Dès lors, toute possibilité de se créer des revenus complémentaires est la bienvenue.

C’est la voie qu’ont choisie des milliers de personnes qui ont investi leur argent sur le placement SCPI et qui touchent, grâce à cela, plusieurs centaines d’euros tous les mois. Comment les imiter ?

Qu’est-ce que le placement SCPI qui permet de se créer des revenus réguliers ?

Le placement SCPI, pour Société Civile de Placement Immobilier, est un investissement immobilier plus accessible que l’achat d’un appartement. C’est une manière d’investir en immobilier pour des sommes plus modestes qu’un appartement, puisqu’il est recommandé et possible d’investir à partir de 10 000 €.

Le montant moyen placé en SCPI oscille entre 20 000 € et 40 000 € par épargnant.

Celui qui investit sur le placement SCPI va toucher régulièrement des revenus sans avoir rien à gérer. La SCPI va virer directement un loyer sur le compte bancaire de l’investisseur chaque mois.

"En 2024, nous avons beaucoup d’épargnants qui misent sur le placement SCPI pour investir leur argent. Avec des rentabilités très attractives à la clé qui peuvent aller jusqu’à plus de 7 % pour les meilleures SCPI", explique Laurent Fages, consultant senior sur la plateforme n°1, La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com).

La SCPI est aujourd’hui l’une des meilleures solutions pour se créer des revenus complémentaires.

"Je touche un peu plus de 500 € par mois grâce à mes placements en SCPI"

Il y a quelques années, Nathalie avait vendu un studio étudiant à Cergy. Elle avait placé l’argent sur des livrets bancaires "en attendant". Mais à l’approche de son départ en retraite, elle a réalisé qu’elle avait besoin de plus de revenus que sa seule retraite.

"J’ai investi 110 000 € en SCPI en me faisant guider par un consultant spécialisé de La Centrale des SCPI au 01.44.56.00.23. Je perçois aujourd’hui environ 550 € de plus par mois. Cela complète mon salaire et demain, cela me permettra de profiter de ma retraite sans m’inquiéter" nous confie Nathalie.

Augmenter ses revenus est un moyen de relativiser la hausse des prix de l’électricité ou l’inflation alimentaire. Nathalie ressent comme tout le monde les effets de l’inflation, mais ses revenus complémentaires lui permettent de continuer à se faire plaisir.

Bien sûr, il est possible de recevoir plus de revenus mensuels en investissant davantage sur le placement SCPI. "Nous avons des clients qui investissent à partir de 10 000 € jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros sur des SCPI. Certains touchent plus de 1000 € tous les mois. Tout dépend bien entendu des capacités de chacun, mais le placement est ouvert à tous" explique Laurent Fages pour La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com).

Bon à savoir : pour 10 000 € investis avec une hypothèse de 6,5 % par an, le gain potentiel est de 55 € mensuels à ajouter à sa retraite ou son salaire.

Qui consulter pour se renseigner sur le placement SCPI ?

Contrairement au premier réflexe que l’on pourrait avoir, la banque n’est clairement pas le meilleur interlocuteur en matière de SCPI. Il existe des plateformes spécialisées qui permettent d’avoir accès sans aucune restriction à toutes les SCPI existantes et surtout d’avoir une information précise et exhaustive.

Sur le site de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), l’épargnant va retrouver toute une documentation sur les SCPI avec un outil de simulation SCPI, mais aussi des classements de SCPI. Sur un simple appel au 01.44.56.00.23, il peut bénéficier des conseils d’un consultant spécialisé qui va personnaliser les informations et s’assurer de le guider.

Le placement SCPI est donc très efficace pour se créer des revenus complémentaires. Il suppose bien entendu une prise de risque réfléchie qu’il faut mesurer au regard de votre patrimoine et de vos objectifs.

Augmenter chaque mois son salaire ou sa pension de retraite en se créant des revenus complémentaires est très certainement le meilleur moyen de se protéger de l’inflation, mais aussi de garantir son niveau de vie futur face aux aléas de la vie. Le placement SCPI permet de le faire facilement avec un excellent niveau de rentabilité puisque les meilleures SCPI rapportent aujourd’hui jusqu’à 7 % de rendement.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

