Comment investir pour percevoir 1000 euros de plus chaque mois sur son compte ?

Recevoir 200 €, 500 € ou même 1000 € par mois de revenus en plus peut être à la portée de tous. N’importe quel citoyen peut augmenter significativement ses revenus en utilisant judicieusement son épargne. C’est ce qu’ont déjà fait des milliers de futurs retraités qui perçoivent aujourd’hui une rente plus ou moins importante. Quelle est la méthode utilisée par ces Français pour toucher, pour certains, autour de 1000 € par mois en plus de leurs salaires ou retraites ?

Qui ne nourrit pas l’ambition d’augmenter ses revenus afin de toucher 200 €, 500 € ou même autour de 1000 € en plus chaque mois ? Sans qu’il n’existe de recette miracle, on retrouve des similitudes chez beaucoup de futurs retraités qui ont réussi cet exploit en investissant leur argent pour multiplier leurs sources de revenus. Il existe en effet de bonnes habitudes de placement pour prétendre acquérir une rente régulière. Comment faire pour se créer une rente d’environ 1000 € par mois ? Quel placement ont choisi les retraités qui profitent aujourd’hui de revenus complémentaires parfois très importants ?

"Je touche 1050 euros par mois sans rien gérer", le cas d’André, 61 ans

André, 61 ans aujourd’hui, a pris peur en découvrant ses premières estimations retraite. Cela l’a amené à chercher des compléments de revenus et c’est assez vite qu’il est tombé sur le placement en SCPI ou Société Civile de Placement Immobilier.

André explique : "En 2020, j’ai reçu en héritage une maison dans le Morbihan dont je ne voulais pas m’occuper. Je l’ai vendu courant 2021 à d’anciens Parisiens et j’ai récupéré un peu plus de 200 000 €. Grâce à Laurent Fages, un conseiller spécialisé en SCPI de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), j’ai pu me servir de cet argent pour me créer une rente d’environ 1050 € qui me sont versés tous les mois sur mon compte courant".

Comme André, ils sont de plus en plus à avoir investi sur le placement SCPI pour augmenter leur retraite. Et pour cause, avec un rendement pouvant aller jusqu’à 7 % pour les meilleures SCPI, ce placement fait bien mieux que l’épargne bancaire classique avec une prise de risque mesurée.

Comment fonctionne le placement SCPI ?

Le placement SCPI permet d’investir dans un patrimoine immobilier entièrement géré par des professionnels. En investissant, l’épargnant va devenir associé et surtout toucher chaque mois des revenus qui sont versés directement sur son compte bancaire.

À qui s’adresse le placement SCPI ? À tous les épargnants, sans distinction d’âge ou de situation professionnelle, qui souhaitent augmenter leurs revenus chaque mois. On peut, par exemple, commencer à investir à partir de 10 000 € en complément d’un livret A.

Combien faut-il investir en SCPI pour gagner 1000 € par mois ? Avec un rendement moyen de 6 %, il faut investir 200 000 €.

Quel rendement peut-on avoir en SCPI ? Jusqu’à 7 % pour les meilleures SCPI en 2023 et l’année 2024 offre de très belles perspectives.

Est-ce risqué ? Le placement SCPI est noté majoritairement 3/7 sur une échelle de risque qui va de 1 (sans risque comme un livret A) à 7 (très risqué comme des actions de pays émergents). Il faut bien entendu s’assurer que l’investissement corresponde à son profil de risque et à ses objectifs.

Il est possible d’investir en SCPI en ligne grâce à des interfaces sécurisées comme celle de La Centrale des SCPI, www.centraledesscpi.com, qui fait figure de référence du marché du haut de ses 15 ans d’existence.

Peut-on investir progressivement pour arriver à l’objectif d’une rente de 1000 € mensuels ?

Tout le monde n’a pas forcément plusieurs centaines de milliers d’euros à investir pour avoir tout de suite un complément de revenus de 1000 € par mois. Faut-il se décourager et ne pas investir sur le placement SCPI ? Non, ce serait la pire des décisions, car l’inaction coûte cher aux épargnants, surtout avec l’inflation.

"J’ai investi 25 000 € en SCPI fin 2022 avec La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com) et j’ai touché environ 130 € par mois en moyenne en 2023 !" explique Annabelle, quinquagénaire qui souhaite préparer sa future retraite en investissant régulièrement des sommes issues de son plan d’épargne entreprise.

Annabelle a de quoi sourire, son consultant SCPI lui avait préconisé la SCPI Remake Live qui a réalisé une excellente performance en 2023 et figurer en haut des classements SCPI de 2024.

Où se renseigner sur le placement SCPI ?

Il existe plus de 200 SCPI différentes. Pour s’y retrouver et ne pas se tromper dans son choix, mieux vaut se faire accompagner.

C’est ce que proposent les plateformes SCPI comme La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com) qui délivrent un conseil sur mesure et sans engagement au 01.44.56.00.23.

"On s’habitue plutôt bien à toucher une rente régulière. J’envisage même de remettre le couvert avec les SCPI en faisant un rachat partiel d’un vieux contrat d’assurance-vie en fonds euros…" conclut André.

Si l’on veut espérer gagner plus d’argent pour préserver son niveau de vie et continuer à se faire plaisir, il faut se fixer un objectif clair et un plan pour l’atteindre. Comme André ou Annabelle, il ne faut pas "économiser pour économiser" mais économiser pour investir, de préférence sur des placements qui produisent du revenu comme le fait le placement SCPI.

Cette tendance devrait s’amplifier, avoir des revenus complémentaires n’est pas hors de portée comme le prouvent ceux qui ont choisi d’investir sur le placement SCPI.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.