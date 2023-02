Faut-il arrêter de placer son argent en banque avant d’en payer le prix fort ?

Le livret A et le fonds euros des assurances-vie sont les deux placements sur lesquels les Français conservent à tort beaucoup trop d’argent. Ce sont donc les premiers endroits où aller chercher de l’argent pour retrouver le chemin du rendement !

• Le livret A à 3 % : l’illusion d'un gain de son pouvoir d’achat

Placer son argent à 2 % dans un monde où l’inflation était à 5,2 % : c’était le choix perdant qu’offrait le livret A en 2022. Avec un taux à 3 % depuis début février et une inflation qui pourrait perdurer, on comprend qu’en 2023, le livret A a toujours très peu de chances de faire gagner de l’argent à ses détenteurs. La probabilité de terminer en dessous de l’inflation reste forte.

Comme le constate Véronique Baron, l’une des associées-fondateurs de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), le premier réseau d’épargne digitale français : "Parmi les clients qui nous appellent au 01.44.56.00.23, beaucoup sont déçus des livrets bancaires et de leurs performances depuis des années. C’est pour cela qu’ils sont de plus en plus nombreux à acheter des parts de SCPI qui améliorent réellement leur train de vie. Ils ne laissent désormais sur le livret A que de l’épargne de précaution".

• Les contrats d’assurance-vie en fonds euros : un rachat partiel devient inévitable.

Même constat, en pire, que pour le livret A : la performance moyenne des contrats d’assurance-vie en fonds euros devrait être autour de 2 % pour l’année 2022. Placer en assurance-vie en fonds euros est donc une source sûre d’appauvrissement en 2023 !

C’est pour cela que procéder à un rachat partiel de son contrat d’assurance-vie en fonds euros a du sens : on le conserve pour ne pas perdre l’antériorité fiscale, mais on récupère une partie de son argent afin de ne plus s’appauvrir face à la vie chère.

Bon à savoir : l’argent sur un contrat d’assurance-vie est le vôtre, pas celui du banquier qui pourrait chercher à vous dissuader d’en sortir ou faire traîner les choses si vous souhaitez faire un rachat partiel. Évitez cet écueil et montrez-vous ferme. Un rachat d’assurance-vie prend en moyenne entre 48 h pour les assureurs les plus rapides et 3 semaines pour les plus lents.

Votre objectif premier en 2023 doit être de récupérer une partie de votre argent qui dort en banque pour l'investir sur un placement d'épargne gagnant comme la SCPI.