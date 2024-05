Où investir son argent pour ne plus déprimer en consultant ses comptes ?

Les supports d’épargne préférés des Français sont les livrets même si leur performance est au ras des pâquerettes. Par méconnaissance, beaucoup de Français pensent qu’investir ailleurs est trop compliqué. Pourtant, un placement sort du lot : la SCPI ou Société Civile de Placement Immobilier qui offre des perspectives de rendement supérieures à 7 %.

En 2024, les Français ont déposé des milliards sur des livrets. Pourtant, ce n’est, et de loin, pas la meilleure façon d’investir son argent sur le long terme.

Par manque d’information, les épargnants passent à côté d’alternatives comme le placement SCPI qui peut offrir des perspectives de rendement à 7 % en 2024. Trop beau pour être vrai ? Et pourtant, certaines SCPI ont déjà fait 7 % en 2023 et continuent d’afficher des objectifs ambitieux.

Comment fonctionne ce placement d’épargne ouvert à tous qui gagne à être connu ? Investir en SCPI vaut-il le coup ? Comment arrêter de faire grise mine en découvrant les intérêts de son épargne ?

Investir sur des livrets : rassurant mais perdant

Nombreux sont ceux qui investissent uniquement sur des livrets bancaires ou, parfois, un peu sur des fonds euros d’assurance-vie. Un choix que ces Français justifient par la recherche de sécurité ou tout simplement par méconnaissance.

Combien rapportent ces placements réputés sûrs ? 20 000 € placés à 3 % sur un livret A ou un fonds euros d’assurance-vie rapporteront 600 € à son détenteur.

En acceptant une prise de risque mesurée et réfléchie, la même somme sur le placement SCPI avec un rendement 7 % aurait rapporté 1400 €.

"Bien investir en 2024, c’est aussi accepter de voir sur le long terme et de changer ses habitudes de placement. C’est ce que nous montrons aux Français qui en ont marre de voir leur épargne stagner et qui nous appellent au 01.44.56.00.23" explique Anne Cocagne, conseillère pour la plateforme d’épargne en ligne La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com).

Le placement SCPI : un investissement gagnant sur le long terme

Le placement SCPI est un investissement immobilier accessible pour toucher des revenus complémentaires chaque mois directement sur son compte bancaire. Sur le long terme, les livrets bancaires sont loin derrière le placement SCPI en termes de performances. D’après la dernière étude de l’IEIF (Institut d’Épargne Immobilière et Foncière), sur 40 ans, le livret A a rapporté en moyenne 3,8 % par an contre 8,10 % pour le placement SCPI.

La performance du placement SCPI est composée des loyers, mais aussi des hausses des prix de l’immobilier dans le temps. En 2024, les meilleures SCPI offrent des perspectives de rendement de 7 %.

"Sur une longue période, la SCPI est clairement l’un des meilleurs placements pour les particuliers. Facilement accessible contrairement à l’immobilier classique, on peut débuter avec 10 000 €, mais aussi investir des sommes plus importantes comme 100 000 €" détaille Laurent Fages, consultant en gestion de patrimoine pour La Centrale des SCPI (01.44.56.00.23 / www.centraledesscpi.com).

Où s’informer pour investir en SCPI ?

Investir en SCPI est-il compliqué ? C’est la crainte de beaucoup d’épargnants. Non, il est possible de s’adresser à des plateformes en lignes spécialisées comme La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com).

Avant de se lancer, les épargnants vont trouver une documentation précise sur les SCPI et se faire expliquer tous les ressorts du placement. Ils peuvent même réaliser des simulations SCPI sur le site.

En 2023, Michel a sauté le pas et a investi 90 000 € en SCPI avec La Centrale des SCPI. "Je connaissais déjà l’immobilier car j’avais eu un studio que je louais et que j’avais vendu. J’ai apprécié de me faire accompagner par Laurent Fages car je débutais avec les SCPI".

Avec un rendement de 7 % pour les meilleures SCPI, les 90 000 € de Michel pourraient lui générer une rente de plus de 520 € mensuels.

Investir son argent en 2024 offre des perspectives très intéressantes pour les épargnants. Si cela suppose une prise de risque supérieure à un simple livret, le jeu en vaut la chandelle dans le temps et il est surtout possible de diversifier au maximum ses investissements.

En plus de perspectives de rendement à 7 % pour les meilleures SCPI pour 2024, les SCPI offrent deux atouts aux investisseurs : accessibilité et transparence. De quoi redonner le sourire à ceux qui râlent en consultant les intérêts de leurs livrets chaque année !

Avertissement

Ceci n’est pas un conseil pour investir.

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.