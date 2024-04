Quelle méthode d’investissement simple permet de se construire un revenu de 1500 euros mensuel ?

Recevoir 100 euros, 500 euros ou même 1500 euros en plus par mois est possible pour tout un chacun Mieux placer son argent est la clé. Il existe des solutions alternatives rentables pour investir, différentes de l’immobilier locatif classique ou de l’assurance-vie. Des placements comme la SCPI offrent aujourd’hui des rendements proches des 7 %. Comment apprendre à placer son argent pour se construire un revenu complémentaire pouvant atteindre 1500 € par mois ?

Qui ne rêve pas de toucher des centaines d’euros tous les mois sur son compte bancaire ? Un vrai gain de sécurité financière, mais aussi un moyen de se libérer du temps pour le consacrer à ses passions ou à sa famille.

Et si percevoir 100 euros, 1000 euros ou même 1500 euros en plus chaque mois sur son compte n’était pas un mythe, mais bien une réalité envisageable si l’on apprend à investir son argent avec une prise de risque assumée ?

En suivant avec régularité et discipline une méthodologie pour investir, des épargnants reçoivent aujourd’hui une rente pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros par mois. Comment faire pour investir son argent comme eux ? Quels investissements ont réalisé ces épargnants ?

"Je suis passé de 0 à 1500 € par mois de revenus complémentaires en 10 ans"

À bientôt 60 ans, Pascal, cadre supérieur, a commencé depuis quelques années à sentir le poids d’une carrière bien remplie et le besoin de se ménager. Il y a 10 ans, il a donc cherché à se créer un complément de revenu pour pouvoir sereinement lever le pied sans sacrifier son train de vie.

Il découvre un peu par hasard le placement SCPI ou Société Civile de Placement Immobilier sur une plateforme d’épargne en ligne lancée en 2011, La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com). Un placement qui verse régulièrement des revenus directement sur le compte courant de son possesseur.

"J’ai commencé à investir régulièrement avec La Centrale des SCPI. Chaque année, je plaçais en SCPI une partie de mon bonus et de mes primes. Au début, cela me donnait un complément de revenu modeste de l’ordre de 100 à 200 € par mois. Et puis la pelote a grossi, notamment quand j’ai décidé de vendre un studio locatif à Montpellier pour replacer l’argent en SCPI" nous détaille Pascal qui perçoit aujourd’hui environ 1500 € tous les mois de ses investissements en SCPI.

En effet, investir pour avoir des revenus complémentaires ne veut pas dire "gagner de l’argent sans rien faire". Il faut un certain investissement en temps et en argent au départ pour pouvoir ensuite bénéficier d’une rente.

"Comme pour le sport, les résultats d’un investissement vont se trouver dans la régularité. On ne devient pas un rentier en un claquement de doigts. C’est ce que nous expliquons aux épargnants que nous coachons au 01.44.56.00.23" explique Théo Darroman, consultant à La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com) qui a déjà accompagné des milliers d’épargnants pour investir en immobilier.

Comment gagner de l’argent chaque mois avec le placement SCPI ?

Le placement SCPI est une forme d’investissement locatif qui ne nécessite aucune gestion de la part de l’investisseur. En effet, l’épargnant va pouvoir placer son argent dans un patrimoine immobilier géré et va en contrepartie recevoir les loyers. Le principal intérêt est que le placement SCPI procure des revenus totalement passifs, qui ne nécessitent pas de travail de la part de l’investisseur.

Le rendement du placement SCPI peut atteindre plus de 7 % pour les meilleures SCPI du marché à l’heure actuelle. Un rendement qui va donc bien au-delà des placements en livrets bancaires pour une prise de risque mesurée.

Bon à savoir : pour un investissement en SCPI de l’ordre de 20 000 € avec un rapport de 7 % de performance, l’épargnant peut donc se créer une rente d’un peu plus de 100 € mensuels.

"Nous avons des épargnants qui vont se créer instantanément des rentes de 1000 € par mois en plaçant un capital issu d’une vente immobilière ou d’un héritage, mais nous avons aussi beaucoup d’investisseurs plus modestes qui commencent avec 20 000 € ou 30 000 € et qui se créent des revenus complémentaires mensuels de 100 € à 150 €. L’important est de prendre conscience qu’il faut amorcer les choses" explique Laurent Fages, consultant senior pour La Centrale des SCPI, la plateforme d’épargne immobilière en ligne (www.centraldesscpi.com).

Où apprendre à se créer des revenus complémentaires ?

Pour ceux qui veulent bénéficier d’une explication approfondie sur le placement SCPI et sur les stratégies à adopter pour se créer des revenus complémentaires, le site de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com) fournit gratuitement une véritable mine d’or de ressources documentaires : guide sur les SCPI, simulations de création de rente, classement des meilleures SCPI…

Anaïs, cadre dans le marketing de 37 ans, a bénéficié d’un accompagnement personnalisé en téléphonant à leur numéro dédié aux nouveaux épargnants au 01.44.56.00.23 avant de se lancer :

"Je voulais investir pour avoir des revenus en plus et ne pas dépendre uniquement de mon travail, mais j'étais un peu perdue. En les appelant, j'ai pu avoir des explications qui m'ont beaucoup rassurée. C’est ce qui m’a permis de sauter le pas et d’investir 40 000 € en SCPI qui me rapportent aujourd’hui environ 200 € par mois. Un vrai plus dans le budget vacances !"

Toutes les raisons sont bonnes pour vouloir se créer de nouvelles sources de revenus : avoir une complémentaire retraite, pouvoir faire plaisir à sa famille, lever le pied pour diminuer le stress dû au travail… Une fois la prise de conscience réalisée, l’épargnant doit réfléchir à la bonne méthodologie et choisir des placements qui rapportent des revenus complémentaires comme la SCPI.

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.