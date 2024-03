Sur quel placement investir votre argent sans enrichir votre banque ?

Ce contenu est conçu et réalisé par

Des millions de Français préfèrent placer leur argent ailleurs qu’en banque pour obtenir de meilleures performances. Percevoir chaque mois des revenus complémentaires sur son compte courant est accessible au plus grand nombre grâce à l’émergence des plateformes d’épargne en ligne. Actuellement, les épargnants misent sur le placement SCPI qui a rapporté jusqu’à plus de 7.5 % en 2023 et qui devrait encore délivrer de très bons résultats cette année.

Les rendements des placements bancaires peuvent donner l’impression de satisfaire davantage la banque que l’épargnant. Face à ce constat, de plus en plus de Français se contentent d’utiliser leur banque au travers de leur application mobile pour la gestion du budget, mais placent leur argent ailleurs avec à la clé de meilleures performances et des frais plus clairs et surtout mieux justifiés !

Avec des performances ayant dépassé les 7,5 % en 2023, le placement SCPI fait partie de ces alternatives d’investissement qui rencontrent un vif succès, à condition d’être aiguillé sur les meilleures SCPI grâce à des plateformes comme La Centrale des SCPI, www.centraledesscpi.com

Et il est possible d’investir sur ce placement d’épargne rémunérateur sans verser le moindre euro à sa banque !

Laisser sa banque gérer le courant et investir son épargne ailleurs

"Ma banque me sert uniquement à avoir un compte courant et rembourser mon crédit immobilier, pour investir mes économies, j’ai découvert un meilleur placement ailleurs"

C’est le constat lucide d’Hervé, ingénieur de 45 ans, qui s’est décidé l’année dernière à faire un gros ménage sur ses placements bancaires, déçu par les rendements de ses assurances-vie et livrets. Un sentiment que bon nombre de Français partagent en silence depuis des décennies.

Hervé explique : "Le déclic, après des recherches sur Internet, j’ai découvert le placement SCPI, qui permet de recevoir chaque mois des revenus sur son compte courant pour augmenter son pouvoir d’achat. J’ai alors pris contact avec La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), une plateforme dédiée aux investissements en SCPI en ligne pour bien comprendre le fonctionnement du placement avant d’investir".

Un choix gagnant qui permet à Hervé de réduire ses frais bancaires, mais aussi de profiter d’une performance plus intéressante pour faire fructifier son argent.

Il a décidé d’investir sur les SCPI suivantes : la SCPI Remake Live et la SCPI Transition Europe qui ont toutes les deux réalisé une performance supérieure à 7,5 % en 2023.

Recevoir chaque mois le fruit de son épargne plutôt qu’une somme dérisoire une fois par an

"Je touche 800 € par mois grâce à mes investissements en SCPI alors qu’il fallait que j’attende la fin de l’année à l’époque où je plaçais en banque pour souvent récupérer des miettes"

C’est ce qu’affirme Marie, une retraitée de 62 ans, qui, après des années sans s’intéresser à ses finances, a fait un retrait de son assurance-vie en fonds euros pour investir sur le placement SCPI.

"Mes 80 000 € placés sur mon assurance-vie bancaire rapportaient certainement quelque chose à ma banque mais, moi, j’avais le sentiment que mon épargne faisait du surplace." Et elle rajoute rayonnante : "J’ai pris la décision d’investir en SCPI en ligne avec l’accompagnement de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com). Ils m’ont expliqué le placement de A à Z et désormais je touche environ 400 € par mois. Un complément de revenus qui est le bienvenu compte tenu de ma faible pension retraite à la suite des différentes réformes".

Un rachat partiel d’un vieux contrat d’assurance-vie en euros chargés en frais bancaire pour investir par la suite l’argent en parts de SCPI est une situation qu’observe fréquemment la plateforme d’épargne digitale La Centrale des SCPI.

Bon à savoir :

Le placement SCPI est un placement encadré par la loi qui permet de toucher des revenus complémentaires versés chaque mois sur le compte bancaire de l’investisseur.

Avec des taux de rendements qui ont culminé à plus de 7,5% en 2023 pour les meilleures SCPI, on comprend les raisons de l’engouement des épargnants à investir sur ce placement.

S’informer sur les meilleurs placements via les plateformes d’épargne en ligne

"Plutôt que de rester cantonné à mes placements bancaires, j’ai préféré m’informer en ligne pour trouver un placement rentable pour préparer ma retraite"

Lucie est une jeune trentenaire, mais son cabinet de chirurgie dentaire en plein essor lui a permis d’épargner régulièrement des sommes importantes. Après un énième rendez-vous avec son conseiller bancaire, elle se rend sur Google et cherche des informations sur les meilleurs placements en 2024 et tombe sur la SCPI dont lui avait parlé son associé au cabinet dentaire : "Mon associé m’a fait découvrir le site de La Centrale des SCPI, www.centraledesscpi.com, dont il est client depuis 10 ans. C’était très fourni niveau documentation avec des fiches pour expliquer le fonctionnement des SCPI, mais aussi des classements SCPI pour trier les meilleures SCPI et pour investir en fonction de sa situation et de ses objectifs. Et puis j’ai fini par simplement les appeler au 01.44.56.00.23 pour discuter de vive voix avec un expert du sujet avant d’investir 20 000 euros"

Sur le site de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com), l’épargnant a à sa disposition tous les outils pour comprendre le placement SCPI : un simulateur SCPI pour estimer ses gains, des classements SCPI, des vidéos pédagogiques sur la SCPI…

Il peut ensuite en discuter avec un consultant spécialisé pour vérifier que l’investissement correspond bien à ses objectifs et que l’on a bien assimilé les risques. C’est ce qu’a fait Lucie avant d’investir 20 000 € en janvier 2024. Une façon pour elle de commencer à préparer sa retraite dans les meilleures conditions tout en augmentant chaque mois son pouvoir d’achat puisque ses 20 000 € placés devraient lui rapporter environ 100 € par mois.

Aujourd’hui, près d’un Français sur trois ne se déplace jamais dans son agence bancaire et n’a aucun contact avec son conseiller bancaire. Il est donc normal que la banque ne soit plus l’interlocuteur privilégié pour placer son argent en 2024.

Si vous êtes dans ce cas, il est peut-être temps de s’intéresser à des placements d’épargne hors du giron bancaire qui visent des taux de rendement attractifs comme les meilleures SCPI qui pourraient bien atteindre les 7,5 % de rendement en 2024.

Alors que vous soyez cadres, ouvriers, retraités, chefs d’entreprise ou employés, l’heure est peut-être venue de mieux placer votre argent en vous émancipant de votre banque.

Avertissement

Ceci n’est pas un conseil pour investir.

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

