REPORTAGE - Les secrets du safran, petite fleur mauve aux pistils d'or

Le Cachemire est une région reculée et renommée à la frontière entre l’Inde et le Pakistan. C’est là que l'on cultive l'épice la plus chère au monde. Le safran se vend trois fois plus cher que la truffe.

Chaque automne, la Vallée du Cachemire se drape de petites fleurs mauves. Les habitants les cultivent depuis plus de 2500 ans, car leurs pétales abritent l’épice la plus chère au monde. Les précieux pistils se vendent entre 3000 et 10.000 euros le kilo. Si le safran coûte cher, c’est parce qu'il nécessite énormément d’espace pour pousser. Et pour en obtenir un gramme, il faut 40 heures de travail et 150 fleurs, délicatement récoltées à la main, dès leur éclosion.

Aussitôt cueillies, les fleurs sont disposées sur un drap blanc, puis décortiquées pour en extraire les pistils de safran. Aussi cher que savoureux, le safran du Cachemire est considéré comme le meilleur qui soit. Aux alentours des plantations, les boutiques qui vendent l'épice et ses dérivés attirent des centaines de touristes chaque jour.

Le gérant d'un magasin, Muzafar Ahmad, en exporte aux quatre coins du globe. C'est un marché si fructueux qu’il attire les trafiquants. Beaucoup de faux safrans circulent, remplacés par des fibres de noix de coco ou même du papier trempé dans du colorant, presque indétectable à l’œil nu.

