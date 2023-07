MG 4 X Power, le sport réinventé ?

La MG 4 X Power n’est pas une star du drift. Et pour cause, si elle profite de départs canons, elle ne cible pas les fous de circuits et de vitesse. Le propriétaire chinois veut atteindre un public beaucoup plus large que celui qui avait attiré les quelques clients de la X Power originale, quand la marque était encore anglaise. Imaginée dans les années 2000 pour se faire un nom au sein du marché des supercars, elle a fait un flop à l’époque : à peine 81 exemplaires de vendus et 21 pour le modèle SV-R. Aujourd’hui, c’est plus rare qu’une Ferrari GTO et c’est un collector très recherché pour les amateurs et les spécialistes. Avec sa MG 4 X Power, la marque chinoise chercherait-elle à faire renaître le badge de la X Power ?