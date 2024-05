Nouveau Dacia Duster : toujours une bonne affaire ?

Le Duster est une véritable référence dans le monde de l’automobile, aussi bien pour les Français que pour le reste du monde. La précédente génération, sortie en 2017, avait pour prix de départ 12 000 euros. Cette fois-ci, le prix débute à 20 000 euros. Pour anticiper la concurrence avec la Citroën C3 Aircross, Dacia mise sur son esprit aventurier et astucieux.

Nul doute que le nouveau modèle de Dacia Duster était l’un des véhicules les plus attendus. Et pour cause : en à peine quatorze ans, le Duster est devenu une véritable star, une référence pour les Français et dans le monde. Résultat, plus de 2,4 millions d’exemplaires ont été vendus, tous modèles confondus. Pour cette nouvelle génération, le Duster s’affirme encore plus, "avec un style fort et fier" selon notre journaliste Cyril Provost. Mais est-il réellement à la hauteur de nos attentes ?

Un Duster bien plus dynamique

L’intérieur fait déjà bonne impression. Dacia adopte enfin un système multimédia interne, les plastiques durs, d’ordinaire peu valorisants, renforcent finalement l’esprit robuste et 4x4. L’habitabilité progresse encore et le coffre gagne une capacité de 65L pour arriver à 517 L au total. Mais là où le nouveau Dacia Duster doit faire ses preuves, c’est surtout au volant. Testons d’abord la version essence de 130 chevaux, le Duster TCE 130. Sur la précédente génération, l’assise n’était "pas top", mais a été améliorée grâce à de nouveaux sièges. Pour autant, ce point reste à parfaire pour les prochains modèles. L’autre reproche que l’on pouvait faire à l’ancien Duster, c’étaient les bruits de roulement très présents à l’intérieur. Désormais, il y a du mieux. “Il n’y a plus trop de bruits qui proviennent des roues. En revanche, on entend beaucoup le bruit du vent qui vient taper sur le pare-brise”, argumente notre journaliste.

Le domaine dans lequel le Duster a le plus progressé, c’est sur le plan du comportement : il est aujourd’hui beaucoup plus dynamique, penche beaucoup moins dans les virages. De même que sur le Duster 4x4 version 130 chevaux, qui se montre très efficace et dispose de modes de conduite intelligents. Mais toutes ces nouvelles technologies et ces améliorations nous amènent à un point noir, non négligeable : il est trop cher. La précédente génération des Duster, en 2017, avait été lancée à partir de 12 000 euros, contre 20 000 euros pour le nouvel opus.

Toujours le meilleur rapport qualité/prix du marché

Mais 20 000 euros, ce n’est pas le prix du Dacia Duster 130 chevaux présenté précédemment. Il s’agit du prix de départ du Duster Essential GPL, avec des roues en tôles, sans écran central à l’intérieur et un petit moteur d’une puissance de 100 chevaux, compatible au GPL. Pour une version mieux équipée, comptez plutôt 25 000 euros.

Une motorisation très attendue fait son entrée dans la gamme : l’hybride. C’est la première fois qu’un Duster est équipé d’un moteur hybride qui peut permettre de rouler jusqu’à 80% du temps en électrique en ville. Du côté des consommations mixtes, l’hybride annonce 5 L/100 km, contre 5,5 L/100 km sur la version TCE 130. Forcément, le modèle hybride est encore moins bon marché puisqu’il est vendu à partir de 28 100 euros, pour 140 chevaux, ce qui fait de lui le Duster le plus cher de l’histoire de la gamme. Et même à ces prix, il reste le meilleur rapport qualité/prix du marché, mais n’est plus le SUV le moins cher. En essence, le MG ZS débute à 17 000 euros, mais n’est pas meilleur pour autant.

Dacia ne perd pas son esprit aventurier

Le nouveau Citroën C3 Aircross, au tarif annoncé très agressif, devrait être le plus gros concurrent du Duster. En réponse à cela, Dacia réagit en cultivant son esprit aventurier et astucieux avec toutes les options et accessoires ajoutés. Pour 1 600 euros, par exemple, on retrouve le Pack Sleep pour dormir à l’intérieur du véhicule de manière totalement confortable. Sans compter les innombrables petits clips qui permettent d’accrocher de nombreux accessoires comme des lampes torches par exemple. Petit plus à noter pour le nouveau Duster : il est composé à 20 % de plastique recyclé.