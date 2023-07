Essai Peugeot 2008 : un lifting qui fait du bien ?

Lorsque quelque chose fonctionne, pourquoi faire différemment ? C’est la raison pour laquelle Peugeot a conservé ce qui fait le succès du Peugeot 2008, à savoir ses lignes acérées et son habitacle full techno. À l’avant du véhicule, les crocs lumineux de chaque côté du bouclier sont remplacés par des blocs de trois griffes, de quoi lui offrir une façade beaucoup plus expressive. Le restylage passe aussi par les jantes, au look plus sportif et à l’arrière, le changement majeur se trouve du côté du grand bandeau lumineux. Il est en effet, plus étroit, avec des feux sportifs et expressifs dont l’orientation des LED est passée à l’horizontale.

Au sein de l’habitacle, l’architecture i-Cockpit est conservée. Les changements sont peu nombreux et c’est ce que l’on peut regretter. L’écran tactile central passe tout de même de 7 à 10 pouces, mais n’est toujours pas aussi réactif que ce qu’on l’espérait. Le coffre offre 434 litres, ce qui est correct pour le gabarit du véhicule.