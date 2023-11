Volvo EX30 : le petit SUV chic, mais pas cher ?

Le style du véhicule est à la fois chic et moderne. Ce nouveau Volvo EX30 est proposé en trois versions. Ce modèle 100 % électrique serait aussi le plus écologique de l’histoire de la marque.

Dans l’essai de la semaine sur Automoto, Pierre Lardenois prend le volant du nouveau Volvo 100 % électrique EX30, le plus petit SUV de la marque, mais aussi le moins cher. C’est un véhicule important pour Volvo puisque le constructeur suédois entend proposer uniquement des voitures électriques d’ici 2030. Pour séduire les consommateurs, il compte sur un tarif attractif et un positionnement premium. Comment est-ce possible ?

Le Volvo EX30 ne ressemble en rien aux modèles du passé

Ce nouveau modèle n’a plus rien à voir avec les berlines et les breaks qui ont fait, par le passé, les beaux jours du constructeur suédois. Volvo appartient désormais au géant chinois Geely, mais visuellement, cet EX30 dégage toujours cette impression de robustesse. Les codes de la marque ont été remis au goût du jour, à commencer par la signature lumineuse à l’avant, le fameux “marteau de Thor” ! Le style est travaillé et offre à ce véhicule un look chic et moderne.

L’EX30 prétend être la Volvo la plus écolo de l’histoire de la marque

Volvo veut montrer son engagement écologique et limiter sa consommation de plastiques et produits non recyclables. C’est la raison pour laquelle la marque est fière d’annoncer que 17 % de ses plastiques sont recyclés, tout comme un quart de l’aluminium utilisé dans sa construction. À l’intérieur, le cuir animal a fait place à des matériaux plus respectueux de l’environnement. La sellerie est notamment composée de 30 % de laine et 70 % de polyester recyclé. Les inserts décoratifs ou les contres portes sont de leur côté en lin, une fibre végétale.

Un habitacle très minimaliste à l'image des Tesla

Au sein de l’habitacle, la présentation est très minimaliste. Les compteurs ont disparu et comme dans une Tesla, il n’y a plus de boutons. Tout passe par le système multimédia tactile. Les hauts parleurs ne sont plus dans les contres portes, mais sont remplacés par une barre de son au sommet de la planche de bord. À l’arrière, les passagers ont de la place pour leurs jambes, à condition qu’elles ne soient pas très longues et le coffre est un peu petit : 318 L.

Les conclusions de Pierre Lardenois au volant

Au volant, Pierre Lardenois se sent bien. Il faut juste se faire à l’absence d’instrumentations. Ce n’est en effet pas toujours facile d’avoir un œil sur l’écran tactile lorsque l’on conduit, même si l’interface est plutôt intuitive, comme sur un smartphone. Le 0 à 100 km/h est atteint en 5,3 secondes, soit presque une seconde plus vite qu’une Golf GTI. Le confort de roulement est très correct. Le EX30 est équipé de plusieurs options intéressantes, comme le fait de pouvoir détecter un vélo avant d’ouvrir sa portière. À l’arrêt, bien entendu.

Le Volvo EX30 est disponible en trois versions

L’entrée de gamme est proposée à 32 500 euros et comprend un moteur de 375 CH. L’autonomie affichée est de 344 km, ce qui est relativement faible. Le milieu de gamme, la version présentée dans votre numéro Automoto, est selon nous la meilleure option ! C’est le même moteur, mais avec une meilleure autonomie : 476 km annoncés. Le prix : 36 700 euros. Quant au modèle haut de gamme, affiché au prix de 49 250 euros, il propose deux moteurs pour un total de 428 CH et 460 km d’autonomie. En conclusion, l’EX30 a donc le champ libre pour permettre à Volvo de rajeunir sa clientèle, surtout avec un tarif de départ très agressif.