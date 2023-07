Est-ce que je peux distiller de l'alcool chez moi ?

Pour la distillation, soit vous apportez vos fruits dans une distillerie professionnelle, et vous devrez alors payer les taxes ainsi que la main d'œuvre, ce qui est le plus simple, soit vous adhérez à une association arboricole qui possède un alambic. Dernière option : faire appel à un bouilleur de cru ambulant, une personne habilitée à produire ses propres eaux-de-vie. On en compte entre 600 et 700 en France.

Attention, avant toute distillation, vous devez vous déclarer à la douane : dix jours avant la distillation si vous le faites par courrier postal, trois jours si vous vous rendez sur place. Le document doit mentionner la localisation de votre verger, le lieu de distillation ou encore l’estimation de la quantité d'alcool produite. Pour mettre hors d’usage les appareils, un gardien agréé ôte, à la fin de l’opération, des parties indispensables, tel le col de cygne.

La période de distillation dure six mois. Elle commence au 1ᵉʳ octobre pour se terminer au 30 avril.