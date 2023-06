Les 10 meilleures activités et sorties à faire avec ses enfants à Brest

S’il est tout à fait possible de découvrir la Côte des Abers par voie pédestre, pourquoi ne pas rendre cette sortie un brin plus ludique pour vos enfants ? Au départ du port de l’Aber-Wrac’h, vous pouvez prendre place à bord d’un kayak, une ou deux places ou bien plus grand pour embarquer les enfants et ainsi faire le tour des îles : Ile Vierge, Stagadon ou encore Fort Cézon. L’occasion de passer un moment de pure détente (et un peu sportif), permettant à toute la famille d’observer la beauté de la faune et la flore. Il faut compter trois heures pour aller du port de l’Aber-Wrac’h à la cale de Paluden à Lannilis.