Face à l'inflation, les étudiants se laissent largement séduire par le covoiturage

Ce succès est aussi dû à différents dispositifs à l'attention des plus jeunes. L'un d'eux, promu par l'État, permet de rendre complètement gratuit les covoiturages passagers entre le domicile et le lieu d’enseignement pendant au moins 6 mois tout en accordant une rémunération attractive à l’étudiant conducteur. Ce sont des certificats d’économies d’énergie (autrement dit les entreprises polluantes) qui le financent. Un système gagnant-gagnant déjà mis en place par 104 établissements d’enseignement supérieur partout en France (Île-de-France, La Réunion, Montbéliard, Nantes, Angers, Grenoble, Toulouse, Bordeaux, Troyes…) qui ne déboursent pas le moindre centime.

Une autre alternative solidaire permet à ceux qui le souhaitent de covoiturer gratuitement les étudiants les plus modestes sur leur lieu d'enseignement. Sur l’application Karos, on surnomme ces généreux conducteurs les "cœur-voitureurs". Enfin, de plus en plus de collectivités locales encouragent le covoiturage quotidien en l’intégrant comme un transport en commun à part entière. Par exemple, en Île-de-France, tous les détenteurs d’un pass Navigo peuvent covoiturer gratuitement sur les plateformes partenaires comme Karos, Klaxit et Blablacar Daily. Par ailleurs, de plus en plus d’universités proposent des places de parking gratuites réservées au covoiturage étudiant ou mettent gratuitement à disposition leur site internet afin que les étudiants puissent réserver leurs futurs covoiturages.