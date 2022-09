Face à la hausse des prix, peut-on retourner aux tarifs réglementés de l'électricité ? Le 20H vous répond

Le JT de TF1 passe tous les soirs au crible les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Dans la vidéo en tête de cet article, Garance Pardigon répond à leurs questions sur le plateau de Gilles Bouleau.

Les prix s’envolent chez mon fournisseur d’énergie. Est-il possible de retourner aux tarifs réglementés ?

C'est le cas pour l’électricité : il suffit de souscrire un nouveau contrat chez EDF qui annule automatiquement l’ancien sous quinze jours - trois semaines. "Attention, il peut y avoir des délais, car tout le monde veut retourner chez le fournisseur historique", explique-t-on au Médiateur de l’énergie, qui invite à consulter cette page dédiée au sujet. Détail de procédure très important : il ne faut pas résilier votre ancien abonnement, sinon "vous risquez des frais de mise en service, comme si vous déménagiez".

Pour le gaz, c’est un peu plus subtil : il n’est plus possible de revenir aux tarifs réglementés. En revanche, vous pouvez opter pour un contrat indexé sur les tarifs réglementés.