Faire germer un noyau de fruit ? Un jeu d'enfant !

On se régale chaque année avec ces petits fruits. Si on a l'habitude d'en garder les noyaux pour en faire des coussins relaxants, on peut aussi les planter pour donner naissance à un joli cerisier. Et encore une fois, c'est un jeu d'enfant. On commence par bien nettoyer les noyaux pour se débarrasser de la chair restée collée. On les dépose dans un essuie-tout ou dans du coton humide et on les place dans le frigo. Là aussi, on s'arme de patience, car la germination se fait au bout d'un mois. Une fois que les graines commencent à germer, on les plante en pleine terre et on arrose régulièrement. Au bout de quelques semaines, un joli arbuste fera son apparition dans votre jardin !