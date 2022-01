Plat préparé ou fait maison, qui est le moins cher ?

Romain est un père de famille qui aime cuisiner. Au menu de son dîner, une pizza avec des "tomates du jardin mises en conserve à la maison". Pas question d'acheter des plats préparés, il fait tout lui-même. Pour de bonnes raisons. "Le goût et on sait ce qu'il y a dedans", lance-t-il dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. Mais ce ne sont pas ses seules motivations. Romain est convaincu que cela lui revient moins cher. Lui est électricien, sa femme travaille à l'usine et un tiers de leur salaire est consacré à l'alimentation. Du coup, il constate : "Si on achetait une pizza, ça coûterait bien plus cher".