Santé : comment choisir le meilleur pain selon le type de farine ?

Il existe deux types de farine de blé : la blanche et la complète. On utilise généralement de la farine blanche pour fabriquer le pain : c’est ce qu’on appelle le pain blanc. Problème : ce type de farine n’est pas très intéressant d’un point de vue nutritionnel. En effet, elle est riche en glucides et a tendance à augmenter la glycémie.

Les farines à base de céréales complètes sont de leur côté conçues à partir de grains entiers sur lequel on conserve le son, une enveloppe deux fois plus riche en fibre que la graine nue. Ces fibres – essentielles à notre corps – permettent de booster le système immunitaire et possèdent en parallèle une forte teneur en vitamine B et en minéraux.

On conseille donc de consommer du pain à la farine de blé complète si vous cherchez à adopter un mode de vie plus sain, si vous souffrez de carences alimentaires ou si vous suivez un régime.

Par ailleurs, une étude récente menée par des chercheurs à Dubai a démontré que la consommation de céréales raffinées pourrait augmenter les risques de maladies cardiaques, contrairement aux céréales complètes.